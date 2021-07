Dora Bogdan, la segunda de Frigerio: "Representa un enorme desafío"

La dirigente estuvo con Martín Lousteau, quien eligió Gualeguay como la primera ciudad en visitar en Entre Ríos.

“He puesto mi mayor esfuerzo en acompañar la gestión en el municipio con el mayor compromiso, poniendo todas las energías en los momentos más difíciles y priorizando el trabajo con quienes más nos necesitan”, dijo a Página Política la hermana de Federico Bogdan, el intendente que falleció producto del Covid 19.

Y agregó: “Hace algún tiempo venimos trabajando en la construcción de un espacio horizontal, con mucha apertura, que hoy es Evolución Entre Ríos, del cual participamos junto a Efrain Martinez Epele y Marcela Antola y un montón de dirigentes de toda la provincia que tienen una fuerte vocación por cambiar nuestra provincia, y fundamentalmente la forma de hacer política”.

Bogdan contó que “a partir de esta construcción, surgió la posibilidad de pensar que el espacio ocupe un lugar en la lista que encabezará Frigerio para las PASO que se darán en septiembre. Para nosotros esto representa un enorme desafío. Creo que la tarea que comenzamos ya hace algunos años con Federico y el compromiso en la gestión, ha sido reconocido por los miembros del espacio, con muchas ganas de que podamos ahora aportar nuestra experiencia y el esfuerzo en representar a los entrerrianos”, sostuvo.

La funcionaria municipal manifestó que “nadie desconoce el protagonismo de Martín desde hace ya algún tiempo, para nosotros su visita fue muy importante, no solo porque viene a consolidar el proceso de Evolución Entre Ríos, representa además un espaldarazo muy fuerte a lo que venimos construyendo y a cómo queremos ver la política, es una bocanada de aire fresco para el radicalismo y también para la comunidad que está un poco cansada de algunas cosas de la política. Nuestro rápido crecimiento en la provincia, tiene que ver con eso, los jóvenes, los que quieren estudiar, los que quieren progresar, trabajar, quieren un proyecto. Martín comienza a articular esas aspiraciones de cambio”, apuntó.

Y añadió: “El radicalismo es sin dudas el partido que representa esos valores que nosotros hemos llevado como estandarte en cada una de los procesos que llevamos adelante, e independientemente que no haya participado de la vida partidaria, si me considero una militante social del minuto uno y creo que mi rol, como viene siendo en Evolución, es conjugar esa militancia social, mi formación y experiencia de gestión para construir la idea de radicalismo que nos plantea Martín Lousteau, con apertura, fortalecido, competitivo, para hacer un mejor Juntos por el Cambio. Hemos asumido un compromiso en esta construcción y honraremos nuestras palabras con hechos. Lo único que me preocupa es la idoneidad. Necesitamos políticos que estudien temas y aporten ideas y soluciones. Sé que así se trabaja en el bloque de diputados de la UCR”, cerró.

Fuente: Página Política