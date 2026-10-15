Esta tarde, a partir de las 16.30 horas, estudiantes, docentes y público general se concentrará en la equina de las calles Perón y 25 de mayo, y luego se marchará hasta la Plaza San Martín para pedir por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

José Dorati, decano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), habló con Cero y Bolazo Stream a pocas horas de la marcha que se replicará en todas partes del país.

“Es muy significativo lo que va a pasar esta tarde. Esperamos que el tiempo nos acompañe, es una jornada masiva, esperamos una gran repercusión, y todos esperamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Para la universidad esa es la consigna con la que nos convocamos hoy. Ha sido un año largo, con muchas marchas y movilizaciones. Nosotros queremos cumplir con nuestra misión de investigación, extensión, pero para eso necesitamos un área adecuadamente financiada, y tener las condiciones materiales mínimas para funcionar”, expresó Dorati.

También se refirió al pluriempleo que cada vez es más frecuente entre los docentes universitarios: “Todos tenemos que tener 2 o 3 ocupaciones, sobre todo, quienes se dedican a la docencia para llevar adelante la vida. Hemos tenido un escenario de renuncias, tuvimos más de 40 en lo que va del año. Tenemos un gran desafío en el interior, ya que no tenemos tanto profesional con inclinación a la docencia. Tenemos un desafío grandísimo en ese sentido, y cada persona que se nos va, son 6-7 años de formación docente que perdemos".