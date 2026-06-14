Durante el envío, el jugador repasó los aspectos más complejos de sus inicios en el fútbol y la distancia familiar que debió afrontar a temprana edad para ganarse un lugar en el profesionalismo.

Ojeda rememoró el desarraigo que vivió durante sus primeros años de formación en Buenos Aires, una etapa marcada por la angustia de estar lejos de su núcleo cercano tras el regreso de sus padres a su ciudad natal.

"Lo cuento porque parece fácil, ahora que estoy acá, para que los chicos a los que les pueda pasar estén preparados desde mi ejemplo. Vivía con mi tía, entrenaba de tarde y me levantaba a las 8 de la mañana a desayunar llorando. Mis viejos ya se habían venido para Gualeguaychú. Iba al colegio angustiado totalmente. Volvía a la casa de mi tía porque tenía que volver a entrenar. Me subía al colectivo y, no me preguntes por qué, iba feliz; debe ser porque me encantaba y me encanta jugar a la pelota. Iba feliz a entrenar. Pero cuando volvía a la noche me largaba a llorar, cenaba llorando, dormía llorando. Todo angustiado, y así fueron unos tres o cuatro meses demasiado difíciles. Siempre fui muy pegado a mi vieja, a mi viejo, y costó salir de eso", relató el futbolista.

Asimismo, el atacante hizo un espacio para recordar el apoyo de su primo, Iván, clave en el proceso de inserción en el fútbol de Buenos Aires. Según explicó Ojeda, ambos compartieron una prueba formativa en Argentinos Juniors donde los dos resultaron seleccionados. En aquella oportunidad, su primo —dos años mayor— decidió armar las valijas e irse a jugar, mientras que Martín dio un rotundo "no" debido al peso del desarraigo.

Sin embargo, con el correr del tiempo, la estadía de su primo en Buenos Aires y los consejos que le dio resultaron determinantes para que tomara el impulso definitivo y, a los 12 años, tomara la decisión de radicarse allí para perseguir su carrera en Ferro Carril Oeste. El futbolista se mostró visiblemente conmovido al reconocer que la motivación brindada por su familiar fue el motor necesario para superar la distancia y consolidar su camino hacia el profesionalismo.