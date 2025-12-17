En la madrugada del miércoles, personal policial llevó a cabo un procedimiento a fin de establecer la procedencia y propiedad de diversos elementos.

Durante un operativo de identificación, los efectivos interceptaron a dos menores de 13 años de edad, quienes se desplazaban en una bicicleta tipo playera, de color marrón y sin marca visible, portando una bolsa que contenía varios objetos. Al ser consultados, no pudieron acreditar la propiedad ni la procedencia de los efectos que llevaban consigo.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de tres maquinas de cortar el pelo, treinta y tres peines guía de distintas medidas para corte de cabello, una consola PlayStation 2 y una memory card de color negro.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, y conforme a los protocolos vigentes, los menores fueron trasladados a la Comisaría de Minoridad, donde posteriormente fueron entregados a sus progenitores.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial, continuándose con las actuaciones de rigor para determinar su real procedencia.