Cerca de las 19:30 horas de este miércoles efectivos de la Comisaría de San José llevaron a cabo una intervención en las inmediaciones de la Plaza Urquiza, en la localidad de San José, que culminó con la interceptación de dos menores de 15 años. Durante el procedimiento, se incautaron varios elementos que alertaron las sospechas sobre una posible venta de estupefacientes.



Al realizar una inspección ocular, estos jóvenes exhiben sus pertenencias a los funcionarios y de esta manera se constata que uno de ellos tenía una riñonera con trece cigarrillos armados con marihuana en su interior, un envoltorio de nylon negro que al parecer contenía la misma sustancia, así como papel para armar cigarros. Además, hallaron un teléfono celular, dinero en efectivo, una navaja de color verde y un cuchillo modificado envuelto con cinta de teflón. Mientras tanto, el otro menor llevaba una mochila que contenía un teléfono celular y una botella de aceite.



Ante la posible sospecha de venta de sustancias ilícitas, se dio intervención a la División Toxicología y se informó el suceso a la Fiscalía a cargo del Dr. Sebastián Blanc, quien dispuso el secuestro de todos los elementos encontrados en poder de los menores para llevar a cabo la investigación respectiva.



Con el objetivo de proteger y asistir a los menores involucrados, se dio intervención al Área del Minoridad, y tras un examen médico, se procedió a entregarlos a sus tutores legales.