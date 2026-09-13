En el marco de una investigación judicial, oficiales de la Comisaría Primera llevaron adelante este sábado un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en la calle Buenos Aires, entre La Cantera y Asisclo Méndez.

El operativo dio un resultado positivo: durante el procedimiento, la Policía secuestró una moto sin plásticos y partes de moto como una óptica trasera, dos ópticas delanteras y un plástico cubrepiernas. También se incautó un filtro de aire y un teléfono celular marca Motorola G22.

Asimismo, relacionado con el operativo anterior, personal de la Comisaría Tercera realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de Salaverry y Roca, propiedad del padre del menor interesado en la investigación, donde también obtuvieron resultado positivo.

En este segundo procedimiento se secuestraron un par de zapatillas, un teléfono celular iPhone y prendas de vestir de interés para la causa.

Según indicó la Policía, “los procedimientos contaron con la intervención de móviles de la Comisaría Primera, con colaboración de personal de Minoridad, Jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública, bajo la supervisión del Subjefe Departamental, quedando los elementos secuestrados a disposición de la autoridad judicial interviniente”.



El secuestro de los elementos permite suponer que se trataría de objetos vinculados a un hecho delictivo. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han precisado si la causa estaría vinculada con un robo de estos elementos o con otro tipo de ilícito.