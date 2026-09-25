Personal de la Comisaría Quinta y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Gualeguaychú realizó dos allanamientos durante la tarde del jueves, en el marco de una investigación por un hecho de robo.

Los procedimientos tuvieron lugar en dos domicilios ubicados sobre Camino Ñandubaysal, en distintos complejos habitacionales. Las medidas contaron con la intervención del Juzgado de Garantías y Transición N.º 2 de Gualeguaychú.

Durante los registros, los efectivos secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos se encuentran un ventilador de pared, varios teléfonos celulares, una garrafa de 15 kilogramos y un disco de hierro negro de tres patas, además de otros objetos.

Tras los allanamientos, los elementos quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes. La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Propiedad y otros delitos, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del robo.