El 10 de diciembre se cumplieron los dos primeros años de Javier Milei como presidente. Para saber cómo han impactado sus políticas económicas en Gualeguaychú, Ahora ElDía conversó con referentes de las principales actividades que motorizan a la ciudad: el comercio, la industria, el campo y el turismo.

En ese contexto, uno de los efectos más visibles en la vida cotidiana fue la retracción del consumo. Comercios con menor movimiento y cambios en los hábitos de compra reflejaron el impacto inicial del ajuste, una situación que, lejos de revertirse, continúa condicionada por salarios que aún no logran recuperar el poder adquisitivo.

Con más precisión, da cuenta de ello el referente del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú Federico Laderach: “La realidad es que el año no termina bien para el sector comercial y tampoco para el sector industrial. No termina bien para la microeconomía del país. ¿Por qué? Porque hay una cesación de pagos, una notable ausencia de disponibilidad de circulante en la calle que hace que todas las transacciones se estén dando en el término entre 30 y 45 días; es decir, a plazo, lo que hace que exista una sequía de fondos del circulante y, en consecuencia, un freno económico muy presente. Si bien ya se venía desacelerando la actividad económica, por lo menos en los sectores comerciales e industriales, hoy se siente mucho más y por eso hay preocupación. Pero sobre todo hay un marcado parate del dinero circulante que genera que la economía se mueva, porque se ha sustraído a través de las distintas herramientas monetarias macroeconómicas del Gobierno, y el tipo de cambio no ayuda”.

Además, Laderach hizo hincapié en otro punto importante: “A la situación que estamos viviendo hay que sumarle que las tasas están caras, entonces no se puede tomar crédito y ese es el gran problema que existe hoy”.

En este sentido, describió: “Los bancos están teniendo tasas elevadas, del 45% promedio y la rentabilidad de las distintas actividades económicas en curso no da, entonces nadie va a sacar un crédito que no pueda pagar con su rentabilidad. Es decir, un ejemplo muy básico, compro a 80, vendo a 100, gané 20. Si pido un préstamo en donde me cobran el 40% (pido 100 y tengo que devolver 140) y gano solo 20, estoy descalzado, no lo voy a poder pagar o voy a estar en problemas, me va a empezar a comer el capital. Eso resumidamente es lo que está sucediendo en el mercado y en la actualidad de las microeconomías de las Pymes, tanto del sector comercial como del industrial. Después si entras en detalle, hay rubros que les está yendo un poco mejor que a otros, o no tan peor, pero a la gran mayoría no la está pasando bien”.

Además, otro factor a tener en cuenta en ambos sectores son los salarios de los empleados: durante estos dos años, se produjo un brusco congelamiento, a tal punto que, en muchas empresas, por un trabajo de ocho horas diarias el sueldo no supera la línea de la pobreza, tal como lo asegura un reciente estudio del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA): siete de cada diez trabajadores cobran menos de $1 millón por mes, lejos de la Canasta Básica Total.



El campo, entre el alivio fiscal y las asimetrías

El vicepresidente de Confederación Rural Argentina José Colombatto destacó la última baja de retenciones del Gobierno: “Vimos la medida con alegría, si bien no es un porcentaje muy alto es un camino que se ha trazado y es importante que siga así”.

Al evaluar los dos años del mandato de Milei manifestó: “La valoración es satisfactoria, aunque hemos tenido desencuentros por la personalidad del Presidente, entendemos que venimos desencantados con los políticos, siempre hay una incertidumbre, pero tratamos de ser positivos. Nos vamos acercando a lo que pedimos hace años, que es que nos saquen el pie de la cabeza, es decir, las retenciones. Siempre decimos que somos el sector más dinámico, que podemos responderle al Gobierno con mayor producción, recaudar más, hacer más obras… El campo derrama en el interior profundo. Creo que son momentos para seguir trabajando y apostando a la quita total de las retenciones”, sostuvo.

Por otra parte, el director del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA) Matías Martiarena manifestó: “Cuando tenés el dólar atrasado y los precios de los comodities a la baja queda expuesta la presión tributaria e impositiva. Todo lo que producimos está atado a eso. Hoy la situación es como la de los años 90, en donde los grandes productores hacen una diferencia, mientras que los pequeños y medianos, no tanto. Hoy si no se diversifican, están afuera del juego… Si por volumen no pueden negociar el precio del flete, de la siembra ni de nada, la cuenta les da cero, o menos de cero. Es necesario que haya previsibilidad, una inversión en conectividad de los caminos, que haya financiamiento a los que todos puedan acceder, el poncho tiene que ser para todos. Nosotros lo que siempre tratamos de explicarle al Presidente que muchos de los que no están en ese esquema que plantea también lo votaron, son argentinos y producen, y que todos juntos hacemos grande este país. Espero que, en este nuevo impasse, donde las cuestiones macroeconómicas y el humor social es distinto, eso también lo perciba. En el sector productivo necesitamos que aumente el consumo, pero también necesitamos que la gente pueda comprar lo que nosotros producimos”.

Turismo, una actividad golpeada por la caída del consumo

Según datos del Indec, la caída en la actividad hotelera se ubicó en un 16% durante los dos años de Milei, mientras que en el rubro gastronómico fue aún más profunda: 20%.

“La caída que hubo fue impresionante”, sintetizó Agustín Rosado, referente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú a Ahora ElDía. Y agregó: “Este invierno y el anterior fueron muy malos. La temporada pasada fue regular y para la que viene no hay muchas expectativas en el sector. El decrecimiento fue muy importante, no se vio aumento de empleo, no hay búsqueda de personal para el verano en Gualeguaychú, están todos muy medidos”, describió.

Sobre los costos y los márgenes de ganancia, manifestó: “Son muy variables. Los prestadores gastronómicos venían con los precios bastante planchados, pero de repente la carne pega un salto importante y eso no lo podés absorber. Los márgenes se han ido achicando a lo largo de estos dos años de manera terrible, pero pasa en todos los sectores, entonces no se puede trasladar al plato. Todos tratan de ajustarse a la mínima para pasar este momento tan chato. La rentabilidad está en peligro y hay muchos que aguantan y esperan un repunte, pero a la mayoría no les fue ni les está yendo bien”.

Por su parte, el director de Turismo de Gualeguaychú Adrián Romero reconoció que “han sido años complicados a nivel nacional: la situación no fue ni es buena”. Igualmente, rescató: “Gualeguaychú siempre está y lo importante es eso: estar en la mente del turista. Quizás Brasil el año próximo no esté tan barato como lo venía siendo, pero nosotros no tenemos que aflojarle a la promoción, armar paquetes y ofrecer precios acordes”.