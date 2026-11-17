Un accidente de tránsito entre dos camiones se registró este martes alrededor de las 5.30, a unos mil metros al sur del puesto caminero Bella Vista, en sentido norte-sur. Según informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios, el siniestro se produjo cuando un camión impactó desde atrás a otro que circulaba en el mismo sentido.

Tras recibir el aviso de que había ocupantes atrapados, Bomberos movilizó la Unidad de Rescate N.º 27 y el móvil de apoyo N.º 12. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el conductor del vehículo que recibió el impacto había quedado atrapado, aunque logró salir por sus propios medios antes de la intervención de los rescatistas.

El hombre presentaba escoriaciones, por lo que el personal procedió a realizarle las curaciones correspondientes. Desde Bomberos calificaron el episodio como una “desgracia con suerte”, al señalar que, por la magnitud del impacto, las consecuencias podrían haber sido más graves.