En los últimos días, la Reserva El Potrero recibió a dos carpinchos provenientes del Ecoparque de Buenos Aires, que iniciaron una nueva etapa en un entorno natural y protegido.Ambos animales habían sido rescatados en la vía pública, en el barrio porteño de Núñez, mediante la intervención de Defensa Civil y Bomberos de la Ciudad.

Uno de los ejemplares fue hallado el 3 de noviembre atrapado en una alcantarilla en Vedia al 1600, en mal estado general, mientras que el otro ingresó al Ecoparque el 19 de noviembre tras ser encontrado en la zona de avenida del Libertador y Comodoro Rivadavia.

Luego del rescate, los carpinchos atravesaron un proceso de evaluación veterinaria, curaciones y rehabilitación en el Ecoparque, hasta que se confirmó que estaban en condiciones de ser trasladados y liberados.

Finalmente, el 8 de enero arribaron a la Reserva El Potrero, donde fueron liberados en un predio de presuelta ubicado en un área de humedales, ambiente adecuado para la recuperación de sus comportamientos naturales y la continuidad de su vida en libertad.

Este tipo de acciones pone de relieve la importancia del trabajo articulado entre instituciones para abordar los conflictos entre la fauna silvestre y el entorno urbano, priorizando el bienestar animal y la conservación.