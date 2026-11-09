La noche del domingo dejó dos intervenciones policiales vinculadas a situaciones de violencia en el ámbito familiar y de género, que requirieron la actuación de distintas dependencias y la intervención de la Fiscalía de Género.

El primero de los procedimientos se concretó alrededor de las 21.30, en la intersección de J. J. Franco y Victoria. Allí, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró localizar e interceptar en la vía pública a un hombre de 42 años sobre quien pesaba un pedido de detención en el marco de una causa por violencia de género.

Una vez concretada la medida judicial, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Media hora más tarde, cerca de las 22, personal de Comisaría Segunda debió intervenir en una vivienda ubicada en 3 de Febrero al 500, a raíz de un episodio de violencia familiar que también involucró lesiones.

La Policía llegó al domicilio luego de un llamado telefónico recibido en el Comando Radioeléctrico. Al arribar, los efectivos encontraron a una mujer de 64 años que presentaba lesiones. Según manifestó, había sido agredida por su hija luego de una discusión familiar. De acuerdo con su relato, la mujer la habría golpeado utilizando un bastón de madera.

La presunta agresora, que permanecía en el domicilio y se encontraba en un estado de alteración, fue aprehendida y trasladada a la Comisaría de Minoridad.