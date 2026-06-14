Juventud Unida – Central Entrerriano y Juventud Urdinarrain – Deportivo Urdinarrain sobresalen en una jornada intensa de partidos.

La décima fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” tendrá este domingo dos clásicos con equipos que son protagonistas en la parte alta de la tabla de posiciones.

En el estadio de La Vía, el líder e invicto Juventud Unida recibirá a Central Entrerriano, mientras que, en el “Juan Jorge Stauber”, Juventud Urdinarrain será local ante Deportivo Urdinarrain, en el duelo del segundo con el tercero de las posiciones.

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Los otros encuentros que completan la fecha son: Central Larroque – Pueblo Nuevo, Unión del Suburbio – Defensores del Oeste, Sarmiento – Independiente y La Vencedora – Camioneros, en el Estadio Municipal.

También se pondrá en marcha la décima fecha del Torneo Apertura de la B con cuatro encuentros: Sporting – Cerro Porteño, Isleños Independientes – Defensores del Sur, Black River – Atlético Sur (en cancha de Cerro Porteño) y Deportivo Gurises – Juvenil del Norte. La jornada se completará mañana con el choque entre Sud América y Sportivo Larroque.

Todos los partidos comenzarán a las 15.15 horas en ambas divisionales.