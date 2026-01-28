El sábado tuvo lugar la primera noche del desfile de comparsas de los carnavales de Chajarí. En ese contexto inaugural, desfilaron en el corsódromo montado en el Paseo de la Vía, las comparsas Amarú, Aluminé, Fénix y Sirirí.

Amarú y Fénix no pudieron cumplimentar a pleno con sus carrozas. Los referentes de las mismas expusieron públicamente que fueron estafados por un carrocero de Gualeguaychú, que trabaja también para una comparsa de Federación.

Julia Ponzoni, de Fénix (club Ferrocarril) pidió disculpas al público y a los integrantes de la comparsa, por no ofrecer un espectáculo digno.

“Fue algo que delegamos en ellos. Los contactamos hace un montón de meses. El presupuesto era de 20.400.000, incluía tres carros y un portal, totalmente terminado con luces, cables, figuras. Se pagó 14.775.000 pesos y, no sólo esto, sino que el viernes sacaron en Ferretería Imperio, por 1.105.000 pesos”, expresó en diálogo con RADIO CHAJARI.

Comentó que los contratados están trabajando en Federación para una comparsa “que les dio un galpón y una casa y nos decían que estaban armando allá, nos mandaban videos, y nos decían que iba a venir un camión con todo e iban a armar acá. El camión nunca llegó”.

“Nos dice que se sobrepasaron de trabajo. Hoy no nos interesa la competencia, sino mostrarle al público algo lindo. La expectativa era otra”, apuntó.

Por último, la referente de la comparsa de Ferro rescató de esta angustiante experiencia el apoyo recibido por parte de la comunidad. “(…) la cantidad de gente que nos quiere ayudar, con herramienta, con trabajo, estamos agradecidos con la gente de Chajarí”, concluyó.

Carro de la Reina de Fénix, sin terminar.

Por su parte, Romina Retegui, de Amarú (club San Clemente), también expuso con angustia la situación que viven por estas horas, por el incumplimiento del mismo grupo carrocero. “A esta altura ya es una estafa, ya vamos a ver cómo lo encaramos jurídicamente. Ahora tenemos que reorganizarnos para sacar adelante la comparsa”, apuntó.

En este caso, mencionó cómo fue el acuerdo: “(…) Teníamos que hacer la entrega del 50 por ciento hasta el 31 de julio, de lo contratado, que era solamente el tallado. En ese momento entregamos 3 millones. El trabajo era de 6 millones. En octubre vinieron a una reunión. Nos dijeron que el diseño que teníamos era imposible llevarlo a cabo. Entonces, les pedimos una idea (…) Nos dijo que hacía el boceto y nos asesoraba y acompañaba en el armado de los carros. Y que eso salía 2 millones más. Entonces le entregamos un millón. Es decir, en total, 4 millones”, detalló.

Retegui señaló que desde diciembre empezaron en insistir para que les entregara el boceto ya que desde aquí debían armar la estructura de la carroza. “En cierta forma, nos tiraba abajo que no teníamos un galpón cerrado y que por eso trabajaban en Federación para tener todo armado”, dijo sobre el argumento que recibía al igual que los referentes de la otra comparsa.

“Después no aparecían, no aparecían. Nos hacía esperarlo toda la noche, toda la mañana. El viernes vino y el sábado se fue, dijo ‘ya vengo’ y no volvió. Me decía ‘nuestro equipo trabaja en una hora, te levanta todo esto’”, agregó sobre los intercambios que tuvo con el carrocero en cuestión.

Sobre los pasas a seguir, no descartó la denuncia. “Cuando este más organizado, ahora hay una feria judicial en el medio, en principio, se iniciará con la denuncia. (…) Veremos si hay forma de negociarlo y si él está dispuesto. Además del trabajo incumplido, con los daños y perjuicios”, dijo más allá de la perdida material. “Lo pasamos mal. Era difícil plantear la situación a nuestra gente”, acotó.

Destacó el apoyo recibido desde la comisión organizadora de los carnavales. “Todo lo que formamos con las otras comparsas, estoy super agradecida”, manifestó, admitiendo el agotamiento de las últimas horas y el impacto emocional para quienes forman parte de la comparsa. Muchos de sus integrantes, quienes también están en la organización, salieron a bailar en la primera noche con una importante carga de angustia por la situación vivida.