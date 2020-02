Dos delincuentes asaltaron a cuatro adolescentes en la puerta del hipódromo

Caminaron por Rocamora en dirección al sur y cuando bordearon el Corsódromo en dirección a calle constitución, observaron que dos personas salieron desde adentro del predio del ex ferrocarril y comenzaron a seguirlos.

“En un momento no los vimos más”, contó Adrián a ElDía, uno de los chicos asaltados. Al notar que ya no los seguían, continuaron su camino por calle Constitución sin problemas, pero al llegar a la puerta del hipódromo, “apareció uno que me agarró del hombro y me dice ‘dame todo o te apuñalamos’, ahí los chicos soltaron sus mochilas y yo la bici, y se fueron”.

Los dos delincuentes tendrían unos 26 años, aunque por su estado “aparentaban mucho más”. Uno estaba vestido con la campera de Boca Juniors y el otro con un buzo violeta. Adrián agregó que en ningún momento vieron el arma blanca, pero el que los amenazó se metió la mano en el bolsillo aparentando que la tenía. Pese a cualquier especulación y el miedo del momento, los adolescentes no dudaron en entregar todo lo que llevaban.

Los delincuentes huyeron con cuatro mochilas, en las que estaban las pertenencias de los jóvenes y sus teléfonos celulares, pero además se llevaron la bicicleta marca Soria Bike rodado 29, de color negro con líneas rojas, que llevaba caminando Adrián.

Luego de ello los chicos caminaron hasta un domicilio donde había una reunión de personas adultas, les explicaron lo que les había ocurrido a pocos metros y desde allí se alertó a la Policía. Se inició una investigación para dar con los responsables del hecho, pero hasta el momento no han surgido novedades.