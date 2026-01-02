En horas de la madrugada de este viernes, alrededor de las 01:55, personal policial de Comisaría Sexta intervino de oficio ante la presunta comisión del delito de robo calificado por escalamiento, en perjuicio de un hombre de 56 años, ocurrido en la intersección de calles Quijano y San Martín, en el predio denominado “Tenis del Sol”.

El procedimiento se inició a raíz de un llamado telefónico realizado por el propietario del lugar, quien manifestó haber observado a través de las cámaras de seguridad a dos individuos ingresar al interior de la cancha de pádel y del bufet, previo forzar y dañar las chapas de fibra de vidrio que recubren el establecimiento.

De inmediato, se hicieron presentes en el lugar efectivos de Comisaría Sexta, con colaboración de personal motorizado de las casillas de Barrio Parma y Barrio Rioja, quienes observaron a un masculino, con el torso desnudo, salir corriendo del predio, siendo perseguido por el propietario. El sujeto fue aprehendido a unos 20 metros del lugar.

Posteriormente, el damnificado manifestó que, tras dar aviso a la Policía, se dirigió al predio y al ingresar observó al aprehendido portando una bolsa de nylon con elementos sustraídos del bufet, la cual arrojó al suelo al ser visto, dándose a la fuga, siendo finalmente interceptado por el personal policial.

Asimismo, indicó que el segundo individuo observado por las cámaras logró darse a la fuga, perdiéndolo de vista al salir del predio.

Informado el Fiscal en turno, dispuso la detención del masculino de 27 años y la realización de las diligencias de rigor, continuándose con las actuaciones correspondientes.