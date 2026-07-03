Dos delincuentes robaron una bicicleta empuñando un cuchillo carnicero, pero uno terminó detenido
Personal de la Comisaría Sexta llevó adelante una investigación en el marco de una causa por robo calificado, iniciada tras un hecho ocurrido en la noche del miércoles 1 de julio, cuando un joven denunció haber sido interceptado en inmediaciones de Gervasio Méndez y Las Azucenas por dos individuos, quienes lo amenazaron con un cuchillo tipo carnicero, le sustrajeron una bicicleta rodado 26 para luego darse a la fuga.
A partir de los aportes brindados por la víctima y de las tareas investigativas realizadas, se logró identificar a los presuntos autores del hecho, solicitándose a la autoridad judicial las correspondientes órdenes de allanamiento.
En cumplimiento de dichas disposiciones, este jueves se llevaron a cabo dos allanamientos en viviendas ubicadas en el barrio 348, procedimientos que arrojaron resultado satisfactorio, lográndose el secuestro de la bicicleta denunciada como sustraída y de otros elementos de interés para la causa.
Continuando con las tareas investigativas, la Policía logró localizar y aprehender al sospechoso, de 21 años de edad, quien quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente, imputado por el supuesto delito de Robo Calificado.