Personal de la Comisaría Sexta llevó adelante una investigación en el marco de una causa por robo calificado, iniciada tras un hecho ocurrido en la noche del miércoles 1 de julio, cuando un joven denunció haber sido interceptado en inmediaciones de Gervasio Méndez y Las Azucenas por dos individuos, quienes lo amenazaron con un cuchillo tipo carnicero, le sustrajeron una bicicleta rodado 26 para luego darse a la fuga.



A partir de los aportes brindados por la víctima y de las tareas investigativas realizadas, se logró identificar a los presuntos autores del hecho, solicitándose a la autoridad judicial las correspondientes órdenes de allanamiento.



En cumplimiento de dichas disposiciones, este jueves se llevaron a cabo dos allanamientos en viviendas ubicadas en el barrio 348, procedimientos que arrojaron resultado satisfactorio, lográndose el secuestro de la bicicleta denunciada como sustraída y de otros elementos de interés para la causa.



Continuando con las tareas investigativas, la Policía logró localizar y aprehender al sospechoso, de 21 años de edad, quien quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente, imputado por el supuesto delito de Robo Calificado.