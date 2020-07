Dos deportistas olímpicos dieron positivo de Coronavirus y dejaron de entrenar

Ameghino, quien ganó la medalla de oro en la prueba canotaje individual en 500 metros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y se convirtió en la máxima ganadora argentina de medallas panamericanas (con nueve), todavía debe buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.

Por su parte, el nadador Grassi había comenzado su preparación para los Juegos de Tokio (ya consiguió la plaza olímpica) en Auburn, Alabama, Estados Unidos. A través de su cuenta de Instagram, el santafesino de 23 años confirmó: "Quería contares y que se enteren por mí que esta mañana me fui a testear de coronavirus y di positivo".

"El miércoles a la noche me acosté con una leve fiebre, me sentía medio raro, por la mañana estaba muy débil, así que decidí llamar y hacerme un testeo. Hoy por la tarde me legaron los resultados y dio positivo, así que en los próximos 14 días voy a estar acá en casa cumpliendo mi cuarentena", agregó Grassi, quien tras haber pasado 70 días fuera del agua había empezado a entrenar en mayo en los Estados Unidos.