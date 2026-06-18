El primer procedimiento tuvo lugar durante la mañana en las inmediaciones de las calles Bolivia y Clavarino. En ese sector, efectivos policiales que realizaban tareas de prevención y control localizaron e identificaron a un hombre de 31 años.

Sobre el sujeto pesaba una orden de detención dispuesta por las autoridades judiciales en el marco de una causa vinculada a la presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo. La medida fue ordenada luego de constatarse que el individuo había incumplido la prisión domiciliaria que debía estar cumpliendo. Tras ser interceptado por los uniformados, el hombre fue inmediatamente detenido y trasladado a dependencias policiales.

Por otra parte, durante la tarde, la misma dependencia policial debió intervenir en la intersección de calles Rioja y Roca. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con que un grupo de vecinos de la zona tenía demorado en la vía pública a un hombre de 35 años.

Los efectivos se entrevistaron con el damnificado, quien relató que minutos antes el sospechoso había ingresado a su propiedad y le había sustraído varios elementos del interior de la casa. Ante la situación, se dio aviso al fiscal de turno, quien dispuso formalmente la detención del sujeto bajo el cargo de supuesto delito de Robo. El ladrón fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de los magistrados intervinientes.