El bloque de cinco legisladores que logró La Libertad Avanza en Entre Ríos el domingo 22 de octubre se fracturó antes de asumir. La ruptura se dio luego de las novedades que llegaron desde la Ciudad de Buenos Aires, a partir del pacto que Javier Milei y Patricia Bullrich celebraron en la casa de Mauricio Macri en las últimas horas.

Esa novedad motivó que Liliana Salinas abandonara el bloque durante la jornada del miércoles, y ahora fueron los gualeguaychuenses Carlos Damasco y Julia Calleros quienes comunicaron su salida del espacio, decepcionados por las decisiones del líder del espacio a nivel nacional.

Carlos Damasco y Julia Calleros, quienes formaron parte de la misma boleta, afirmaron que “vemos con gran preocupación los acuerdos nacionales realizados en pos de las necesidades electorales, los cuáles no compartimos. Los mismos van en contra de los principios pregonados durante nuestra campaña”.

Luego agregaron: “Sintiéndonos decepcionados, y no queriendo defraudar al electorado que nos acompañó con su voto y a quienes estuvieron militando con tanto esfuerzo por este proyecto, estamos convencidos de no querer ser parte”.

De esta forma, sólo permanecen los diputados provinciales Roque Fleitas y Débora Todoni, en el bloque libertario de Entre Ríos.

La salida de Salinas

La armadora del espacio de La Libertad Avanza en la provincia y diputada provincial electa, Liliana Salinas, había anunciado que romperá el bloque y armará uno propio, al manifestarse en desacuerdo por el acercamiento del líder libertario, Javier Milei, a los referentes de Juntos por el Cambio.

Mediante un comunicado, la dirigente entrerriana sorprendió con la decisión de crear un monobloque, cuando asuma su cargo de legisladora, y apuntó directamente al economista, líder del frente opositor.

“Creímos en Javier Milei: ‘Que con los mismos de siempre NO’. Somos parte de este espacio desde antes que sea el ‘boom’ que arrasó en las PASO. de agosto, y que se creía que se impondría como presidente el domingo 22/10″, manifestó la dirigente en el escrito.

En ese sentido, Salinas aclaró cómo se gestó el partido libertario en tierras entrerrianas. “En mayo fundamos La Libertad Avanza, pensando en llevar ideas de libertad, sujetas a no transar ni acordar con la casta que tan mal nos dejó en estos 40 años de democracia, aseguró.

“Evidentemente, luego de ver cómo el poder que se estaba por tener, se fue de las manos como el agua. Y ante eso, ¿qué hacemos? ¿Más libertad? ¿Más motosierra? ¿Más achique? ¡No! Todo lo contrario. Nos quieren llevar a acordar, transar, y abrazar a ‘los mismos de siempre’”, dijo la diputada provincial electa.

Y cruzó fuerte al frente opositor Juntos por el Cambio, que por estas horas también cuenta con una situación de crisis interna, por el mismo motivo que plantea Liliana Salinas. “Los de Juntos por el Cambio, que ya no están tan juntos, ahora pasarían a no ser tan malos, no tan transeros, no tan serviles, no tan casta. ¿Y los de la extrema izquierda? ¡Ahora podrían ser ellos parte del ministerio de desarrollo humano... madre mía!”, manifestó la dirigente libertaria.

Sobre su decisión de conformar otro bloque cuando asuma en la Legislatura, Salinas explicó: “Como fundadora de LLAER (La Libertad Avanza Entre Ríos), presidente del PCP y diputada provincial electa, desde nuestro partido político no permitiremos este manoseo escandaloso donde se pasan por el rábano a los que hemos defendido a capa y espada este espacio”.

“Es por esto que, por pertenecer a un espacio de libertad de acción, manifestamos desde ya, que generaremos un bloque de diputados denominado PCP (Partido Conservador Popular), ¡no siendo parte de lo que han destruido en un abrir y cerrar de ojos! ¡Siempre defendiendo nuestros ideales! Los que otros ya se olvidaron”, agregó.

Y concluyó: “La motosierra y la bomba, al final, se hicieron realidad, rompiendo lo que habíamos construido, creyendo en ideas que dejaron atrás, abrazándose con lo más rancio de la casta política”.