Dos escuelas de Gualeguaychú suspendieron las clases tras las amenazas de tiroteo que son investigadas por la Justicia. La medida alcanza a la Escuela de Educación Técnica N° 2 “Pbro. José María Colombo” y a La Salle, que permanecerán sin actividad entre este viernes 17 y el 22 de abril.

En una comunicación enviada este viernes por la mañana a las familias, se informó que la suspensión fue dispuesta por orden judicial. En el caso de la Técnica N° 2, el establecimiento permanecerá cerrado durante los días 17, 20, 21 y 22 de abril. Por los mismos motivos y durante el mismo período, también se interrumpieron las clases en La Salle.

La resolución estuvo a cargo de la titular del Juzgado N° 2 de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Florencia Amore, luego de un pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal con acuerdo del Ministerio Pupilar de la Defensa.

Según se informó, una de las alternativas analizadas consistía en autorizar a las fuerzas de seguridad a revisar a los alumnos en el ingreso a los establecimientos. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que la magistrada habría considerado que se trataba de una medida demasiado invasiva, por lo que finalmente se resolvió suspender las clases.

La decisión se enmarca en la investigación que lleva adelante la Fiscalía a cargo de Facundo Álvarez, que busca identificar a los presuntos autores de hechos que alteraron la convivencia escolar. De acuerdo al comunicado oficial, se están realizando las pericias correspondientes para individualizar a los responsables.

Mientras tanto, continúan los operativos policiales en distintas instituciones educativas de la ciudad, entre ellas La Salle y Soldado Mosto.