Los ex jugadores de Independiente Facundo Parra y Hernán Fredes fueron detenidos por intentar llevarse una camioneta incautada por una infracción municipal en el barrio porteño de Núñez.

Fuentes policiales informaron que los implicados ingresaron al destacamento de Libertador y General Paz, donde desoyeron una voz de alto para luego subirse a una Ford Ranger azul.

El rodado se encontraba retenido a la espera de la grúa y uno de los ex futbolistas intentó ponerla en marcha, al tiempo que se negaron a descender del vehículo tras la orden de los efectivos, con quienes forcejearon. Sin embargo, los oficiales los redujeron y aprehendieron en el lugar.

La Unidad de Flagrancia Norte intervino en el caso y los dos involucrados quedaron detenidos e imputados por los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Oriundo de la ciudad de Buenos Aires, Facundo Parra se formó en Chacarita, se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2010 con el "Rojo" y fue clave al convertir dos goles en la final ante el Goiás de Brasil, mientras que tuvo dos ciclos en el club de Avellaneda: 2010-2012 / 2013-2014.

Por su parte, Fredes, nacido en la localidad bonaerense de Sarandí, comenzó su carrera en Independiente, donde también integró el plantel ganador del torneo internacional. Ambos lograron el ascenso a la Primera División tras permanecer un año en la Primera B Nacional.

La amistad continuó tras retirarse de la actividad profesional y juntos fundaron una agencia de representación de futbolistas conocida como "Footlife".

Fuente: NA