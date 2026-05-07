El nuevo episodio involucra nuevamente a Valverde y Tchouaméni como protagonistas. Según el entorno del vestuario consultado por Marca, la pelea fue de una intensidad considerable desde el primer momento, lo que obligó a varios de los presentes, tanto jugadores como miembros del cuerpo técnico, a intervenir para intentar separar a los implicados. El enfrentamiento derivó en que Valverde debiera acudir al hospital, resultado que muestra la gravedad de la disputa y sus consecuencias físicas.

Este incidente no se percibe como un hecho aislado. En este contexto, se evidencia un deterioro concreto en la convivencia interna, lo que preocupa especialmente en un momento sensible para el Real Madrid, con la temporada en un punto crucial y los objetivos deportivos en juego. El surgimiento de estos problemas internos añade presión a un equipo que ya se enfrentaba a grandes exigencias tanto desde la directiva como de la afición.

La magnitud de lo sucedido llevó a que, pocos minutos después del incidente, se celebrara una reunión de urgencia dentro del vestuario. Según la información de dicho medio, ninguno de los jugadores abandonó la Ciudad Deportiva, ya que se instaló un gabinete de crisis sin precedentes para intentar encauzar la situación.

El objetivo principal de este encuentro fue analizar lo ocurrido, buscar mecanismos para frenar la escalada de tensión y restablecer la calma entre los integrantes del plantel. La preocupación es evidente dentro del club, donde existe el convencimiento de que los problemas de convivencia pueden impactar negativamente en el rendimiento del equipo y en la consecución de sus metas deportivas.