Dos golazos de Martín Ojeda para el empate de Godoy Cruz ante Colón

"Sabíamos que era un partido duro contra un gran rival porque ya tiene aceitados muchas cosas", dijo Ojeda en declaraciones con TNT Sports. Respecto al partido de Godoy Cruz comentó: "El primer tiempo nos costó mucho las segundas pelotas y no pudimos tenerla. Pero en el entretiempo nos decidimos a tener más y agarramos las segundas pelotas que son fundamentales para evitar las contras y quedar mal parados atrás. Por suerte obtuvimos el empate, pero nos vamos con el sabor amargo que podríamos haber conseguido los tres puntos".

Y, sobre las sensaciones de no haberlo ganado, añadió: "Nos queda ese sabor porque tuvimos jugadas para ganarlo". "Estamos contentos por el segundo tiempo y hay que seguir por ese rumbo para lograr los tres puntos", contó. Por último Martín Ojeda contó que "es la primera vez que hago dos goles", sin embargo para él "es una lastima que no sirvió para la victoria". "Pero me voy contento por el doblete", cerró el futbolista de Godoy Cruz en Santa Fe.