Florencia Petronio y Magdalena Duboscq, dos gualeguaychuenses radicadas en Buenos Aires, vivieron una experiencia inolvidable al consagrarse campeonas del Mundial Máster de Hockey, disputado en Países Bajos.

Ambas integraron los planteles de la Selección Argentina que se subieron a lo más alto del podio en sus respectivas divisiones: Petronio compitió en la categoría Damas +40 y Duboscq lo hizo en Damas +40 IMC.

El camino al título del equipo de Florencia Petronio fue implacable, ya que ganó la totalidad de sus encuentros en la fase de grupos: 1-0 ante Sudáfrica, 2-1 frente a Estados Unidos (con un tanto de la gualeguaychuense), 5-0 contra República Checa y 4-1 frente a Italia.

Florencia Petronio aportó un gol en el triunfo 2-1 ante Estados Unidos.

Ya en instancias de eliminación directa, vapuleó a Gales por 5-0 en cuartos de final, superó sufridamente a Chile por 2-1 en la definición por penales australianos en semifinales, y abrochó la corona mundial tras vencer ajustadamente a Australia por 1-0 en la gran final.

La representación de la ciudad en el torneo internacional se completó con la presencia de Marianela Reynoso, jugadora de Central Entrerriano, quien también formó parte de la cita mundialista con el seleccionado albiceleste en la categoría +35.