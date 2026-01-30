La Confederación Argentina de Básquet dio a conocer este viernes la nómina de 24 jugadoras que integrarán la Preselección Femenina, con vistas al Torneo Clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo Alemania 2026.

De ese grupo saldrán las 12 convocadas definitivas, que se reunirán en Madrid el próximo 5 de marzo para iniciar la preparación, la cual se extenderá hasta el día 8. Posteriormente, la delegación viajará a Estambul, sede del certamen que se disputará del 11 al 17 de marzo y que pondrá en juego tres plazas mundialistas.

Entre las elegidas por el entrenador Gregorio Martínez se destacan las gualeguaychuenses Agustina Marín y Nicole Tapari, ambas surgidas en Juventud Unida. Actualmente, Marín milita en El Talar, mientras que Tapari lo hace en Obras Sanitarias, dentro de la Liga Nacional Femenina.

El camino de Argentina en el Clasificatorio de Turquía

El torneo se disputará bajo el formato de todos contra todos, con cinco partidos por selección. Argentina debutará el 11 de marzo frente a Australia y luego enfrentará al seleccionado local, Turquía. Tras una jornada de descanso, se medirá ante Canadá, continuará su participación frente a Hungría y cerrará el certamen el martes 17 contra Japón.

Cabe señalar que el campeonato otorgará tres plazas para la Copa del Mundo, sin contar a Australia, que ya se encuentra clasificada por haber obtenido el título en la AsiaCup.