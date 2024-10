Cada vez es más frecuente conocer vivencias de personas que se animan a romper el estilo de vida que llevan para cambiar de rumbo. Ese es el caso de Cristian Gauna y Roxana Tofolón, quienes después de un “viaje que no salió tan bien”, descubrieron que podían vivir de otra manera.

“Esto lo empezamos en 2019, cuando tuvimos una experiencia que nos abrió la cabeza, de entender que se puede vivir con poco y vivir mejor. Entonces, eso fue algo que nos despertó la inquietud de salir de una zona de confort sobrecargada de la vida cotidiana”, comenzó a relatar Gauna.

La situación transformadora a la que se refirió el profesional audiovisual tiene que ver con un viaje que realizaron para participar como jurado en un carnaval de Paraguay y en el que a la vuelta, cuando iban por Brasil, se les rompió la camioneta: “Eso nos llevó a improvisar en el camino, y nos dimos cuenta que podíamos estar con poco y disfrutar de todo lo que nos perdemos cuando solo esperamos las vacaciones para disfrutar”, contó Gauna.

A partir de esa “mala situación”, conocieron a una persona que acudió en su ayuda y les ofreció su casa para luego acompañarlos al mecánico. Incluso, luego de dejar la camioneta en reparación, los condujo a una playa paradisíaca de São Paulo.

“Lo que nos gustó fue el desprendimiento de cuatro paredes y no estar atados a nada, eso es lo que nos abrió la cabeza y que nada malo nos puede pasar. El tema es cuando no te pase nada, cuando no te pasa nada, no estás vivo, eso fue el principio. Y después, el hecho de sentir esa libertad, de estar en la playa, hacer una pizza al costado del mar, sin horarios, fue hermoso”, apuntó Gauna.

Luego de esa odisea, en la cual todos sus familiares les preguntaban si lo volverían a hacer, ambos contestaron al unísono que sí, porque pudieron ver todo lo positivo que les había generado ese percance.

En 2020 sobrevino la pandemia y la imposibilidad de trabajar, más el contexto sanitario que se atravesaba en ese momento, generó que Cristian entrara en una depresión: “La misma psiquiatra me dijo que habían aumentado los casos de depresión en un 70% porque las personas se habían quedado sin nada, sin trabajo y sin contacto. Todo eso fue un combo para decir que hay que salir de esto”.

Volver a resurgir

Roxana y Cristian afirmaron que su viaje comenzó mucho antes que este fin de semana, ya que había ocurrido cuando comenzaron a pensar en la posibilidad de darle un giro a sus vidas. Un día, cuando ambos volvían a su casa en moto, vieron una camioneta al costado de la calle y decidieron restaurarla para viajar.

“Primero empezamos a limpiarla y el primer viaje se la hicimos al tiempo, fuimos hasta Viale y volvimos de casualidad porque la bomba de combustible estaba destruida. A partir de ahí, empecé a meter mano en la camioneta y a consultarle a un mecánico. Aprendí lo que jamás pensé iba aprender, y me di cuenta de que somos capaces de hacer lo que queremos. Solo es querer hacer algo y hacerlo”, expresó Gauna sobre cómo iniciaron la customización de la camioneta.

Al vehículo debieron cortarle el techo y hacerlo más alto, incluir un baño, requisito no negociable para Roxana, y luego instalaron un sillón cama, una pequeña mesada y una anafe que funciona con una garrafa.

“Fue divertido porque armamos todo como 20 veces y cambiamos el baño de lugar otras tantas, pero quedó bien ordenada”, manifestaron sobre el proceso creativo.

Conocer el interior entrerriano

Más allá de cambiar su estilo de vida, el viaje a través de las rutas de la provincia iniciará con un objetivo claro: recabar las historias de los pueblos rurales y sus habitantes.

“El proyecto original es documentar, pero no como se muestra en los canales de YouTube, sino que tenga la voz de los habitante de los lugares. Mi idea como realizador audiovisual es que la historia la tiene que contar el lugar, y las personas que viven en ellos. Vamos a empezar por Irazusta y Las Aldeas de toda la región del sur. Hay un montón de pueblos en los que se valorarían de que los tuvieran en cuenta”, resaltó Gauna sobre esta iniciativa.

Cristian y Roxana están convencidos que todas las personas pueden alcanzar sus sueños si primero los visualizan y luego los llevan a cabo. Ambos apuntar a conocer todo lo que más puedan “hasta que el cuerpo nos dé”.

“Muchas personas esperan jubilarse para hacer esto, y el tema es jubilarse y estar sano para hacerlo. Nosotros queremos subir montañas, bucear, andar en bicicleta, conocer otras culturas y lugares, y vamos a empezar por los pueblos en Entre Ríos que no se conocen o que están olvidados y que allí viven personas con experiencias de vida interesante. Me pareció atrayente hacer un recorrido cercano, para volver e ir probando como funciona”, manifestó el realizador audiovisual.

Antes de emprender la aventura por territorio entrerriano, Roxana y Cristian visitarán el 9º Encuentro Nacional de Asociaciones de Descendientes de Alemanes del Volga en Alpachiri, La Pampa, para luego volver a nuestra provincia y seguir las huellas de los inmigrantes en esta región, una arista que esperan abordar en el documental.

Finalmente, a diferencia de muchos viajeros, abarcarán las ciudades que quieran y volverán a Gualeguaychú para visitar su familia y cumplir con algunos trabajos, para luego volver a salir nuevamente. A partir de ahora, toda su vida se volverá un continuo viaje.