Dos episodios de robo terminaron este miércoles con delincuentes perseguidos y demorados por los propios vecinos de la ciudad. Ocurrieron con menos de dos horas de diferencia.



El primero de los hechos tuvo lugar en horas del mediodía, cuando un robo a punta de cuchillo terminó en una persecución por parte de los vecinos y en la detención a manos de la Policía de un joven de 27 años. Ocurrió en las inmediaciones de Colombo y Seguí.

Según el propietario de un kiosco, un hombre de 60 años, alrededor de las 12:15 horas un individuo ingresó al comercio simulando una compra. En un momento, arrinconó al comerciante contra una mesa y lo amenazó con un objeto punzante. Posteriormente, le propinó un golpe de puño en el rostro, provocando que cayera sobre una estantería, para luego apoderarse del teléfono celular que se encontraba sobre el mostrador y darse a la fuga en dirección a Santiago Díaz y luego hacia el norte.

La víctima comenzó a pedir ayuda, lo que motivó la rápida intervención de vecinos y transeúntes, quienes persiguieron al sospechoso, lograron interceptarlo y recuperar el teléfono celular sustraído, reteniéndolo hasta la llegada del personal policial.

Al momento de la intervención, los efectivos localizaron entre las prendas del sospechoso un objeto punzante, el cual fue secuestrado como elemento de interés para la causa. Seguidamente, se procedió a la aprehensión del joven.

La causa quedó a cargo del Agente Fiscal de turno, quien dispuso las diligencias correspondientes en el marco de la investigación por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca.



El otro episodio tuvo lugar poco después, alrededor de las 14:00 horas, cuando a raíz de un llamado recibido al Comando Radioeléctrico efectivos policiales se dirigieron a la intersección de España y Avenida del Valle por un presunto hurto.

Un joven de 20 años había sustraído una bolsa con pertenencias de un local de venta de zapatillas ubicado en 3 de Caballería y Alberdi. Tras cometer el ilícito, el joven se dio a la fuga por España, siendo perseguido por uno de los dueños del comercio.

La persecución finalizó en la intersección de España y Avenida del Valle, donde vecinos que se encontraban en la zona lograron reducir al sospechoso hasta la llegada del personal policial, que procedió a su aprehensión.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Propiedad en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes.