Durante la madrugada de este domingo, personal policial intervino en dos episodios de violencia de género ocurridos en diferentes puntos de la ciudad, que culminaron con la detención de dos hombres y la intervención de la Fiscalía de Género.

El primero de los procedimientos estuvo a cargo de efectivos de Comisaría Sexta y tuvo lugar en una vivienda del Barrio Quijano. La Policía fue comisionada al lugar tras una alerta por una presunta situación de violencia de género. Al arribar, los uniformados se entrevistaron con una mujer, quien relató haber mantenido una discusión con su ex pareja, un hombre de 27 años. Según indicó, sobre el involucrado pesaban medidas judiciales de prohibición de acercamiento que se encontraban vigentes.

Ante esta situación, se dio intervención a las autoridades judiciales competentes, que dispusieron la aprehensión del sujeto por el supuesto delito de desobediencia judicial. El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Género.

Por otra parte, alrededor de las 3:50 de la madrugada, personal de Comisaría Segunda intervino en una vivienda ubicada en la calle José Ingenieros al 700, también a raíz de una denuncia por violencia de género.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que mantenía una relación de pareja con el agresor desde hacía varios meses y que, desde tiempo atrás, le venía solicitando que abandonara la vivienda, sin obtener una respuesta favorable.

De acuerdo con el relato de la mujer, durante una discusión originada por esta situación el hombre se tornó violento y la habría agredido físicamente. Según denunció, fue zamarreada en distintos sectores de la casa y golpeada con un casco. Además, durante el episodio se produjeron daños materiales dentro del inmueble.

Frente a los hechos denunciados, los funcionarios policiales procedieron a la aprehensión del presunto agresor, un hombre de 39 años, quien fue trasladado a dependencias policiales y quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

Ambos casos quedaron bajo investigación judicial mientras avanzan las actuaciones correspondientes.