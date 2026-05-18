Un violento e inesperado episodio alteró la calma en un supermercado chino de la ciudad de Concordia, donde dos hermanos protagonizaron una feroz pelea en los pasillos del comercio. Toda la secuencia quedó registrada de forma nítida por las cámaras de seguridad del establecimiento, a las que accedió AHORA.

El hecho se registró el pasado jueves 14 de mayo en un local comercial ubicado sobre la calle Vélez Sársfield. De acuerdo a lo que se puede observar en las imágenes de vigilancia, el conflicto comenzó de manera verbal y escaló rápidamente hacia las agresiones físicas entre ambos hombres.

La violenta situación generó momentos de gran tensión y zozobra entre los empleados del supermercado y los clientes que se encontraban realizando sus compras en ese momento, quienes se vieron sorprendidos por la brusquedad del altercado. Hasta el momento, no se informaron los motivos que originaron la disputa familiar.