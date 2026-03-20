Tras la primera sesión ordinaria de este año, los ediles se reunieron para definir las presidencias y vicepresidencias de las comisiones legislativas para el período 2026-2027.

En ese marco, Primero Gualeguaychú -bloque integrado por los cinco ediles fieles al Intendente Mauricio Davico- se quedó con la totalidad de las presidencias, compartiendo en dos oportunidades la vicepresidencia con Marcelo Rodríguez, concejal de La Libertad Avanza.

Los nombres se repiten, se alternan entre los "cinco leales" y Rodríguez, mientras que permanecen afuera del esquema los dos radicales de Juntos -Micaela Rodríguez y Maximiliano Lesik- y los justicialistas Emiliano Zapata, María Sira Ghisi, Delfina Herlax y Jorge Maradey. De esta manera los partidarios de Davico se aseguran que las comisiones no puedan ser convocadas para debatir proyectos por las otras fuerzas políticas que integran el Concejo, informó R2820 Radio.

El dato llamativo de la jornada, considerando la perspectiva que requiere la comisión en cuestión, es que la Comisión Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual será conducida por dos varones: Juan Pablo Castillo y Raimundo Legaria. Más abajo en la lista de comisión figuran los nombres de las ediles mujeres para que puedan realizar las sugerencias que consideren.

El resto de las comisiones, se establecieron de la siguiente manera: "HACIENDA, PRES. Y P. ECONOMICA", presidente Juan Pablo Castillo, vicepresidenta Vanina Basaldúa. "DESARROLLO SOCIAL" presidenta María José Carro, vicepresidente Marcelo Rodríguez. "EDUCACION Y CULTURA", presidenta Vanina Basaldúa, vicepresidenta María José Carro. "SEGURIDAD, USO PUBLICO, BROMATOLOGIA Y HABILITACIONES", presidente Raimundo Legaria, vicepresidente Juan Pablo Castillo. "OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, SERVICIOS PUBLICOS Y PLANEAMIENTO", presidenta Vanina Basaldúa, vicepresidente Marcelo Rodríguez. "ASUNTOS INSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS", presidente Jorge Roko, vicepresidente Raimundo Legaria. "TURISMO, RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE", presidenta María José Carro, vicepresidenta Vanina Basaldúa. "SALUD, Y CONTROL DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE", presidente Jorge Roko, vicepresidenta María José Carro.

Fuente: APF Digital con información de R2820 Radio