Este martes dos hombres de 27 y 40 años se presentaron voluntariamente en la Jefatura Departamental Gualeguaychú, manifestando su intención de quedar a disposición de la Justicia, en el marco de una causa judicial por el delito de lesiones.

Ambos ciudadanos tenían pendiente una medida de detención vinculada al legajo judicial en trámite.

Ante esta situación, se puso en conocimiento a la Fiscalía interviniente, desde donde se dispuso la aprehensión de ambos.

Posteriormente, los dos hombres quedaron alojados en la Jefatura Departamental Gualeguaychú, a disposición de la autoridad judicial competente.