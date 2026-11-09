Alrededor de las 12:30 horas, personal policial dependiente de la Comisaría Segunda intervino en un procedimiento por un hecho de tentativa de hurto ocurrido en una vivienda ubicada en España al 900.

La intervención se inició cuando la hija de la propietaria del inmueble advirtió que un hombre se encontraba forzando la puerta del garaje con aparentes intenciones de ingresar a la vivienda, por lo que dio inmediato aviso a la Sala de Comando Radioeléctrico, desde donde se comisionó al personal policial de la jurisdicción.

Al arribar al lugar, los efectivos que se encontraban realizando recorridas preventivas lograron demorar al individuo señalado, como así también a otro sujeto que se encontraba a pocos metros, quien presuntamente cumplía funciones de vigilancia.

Tras constatar lo sucedido, se estableció que ambos individuos no habían logrado sustraer ningún elemento del inmueble.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, dispuso la aprehensión de ambos hombres, de 33 y 29 años de edad, quienes fueron trasladados y alojados en Jefatura Departamental, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.