En horas del mediodía de este martes se declaró un incendio de campo sobre la Ruta Provincial Nº 20, a la altura del kilómetro 20, en inmediaciones de la Estancia El Fortín. Ante la emergencia, respondió el móvil 29 del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, que se trasladó al lugar para controlar la situación.

Minutos después de las 16 horas, desde el Cuartel informaron que el foco ígneo en Ruta 20 había sido extinguido. Asimismo, señalaron que el móvil 36 se dirigía al encuentro del móvil 29 para realizar un recambio de personal. Pero además, una vez finalizada su intervención, el móvil 29 debió continuar su desplazamiento hacia el Camino a Palavecino, más precisamente a las inmediaciones de la Estancia Los Ombúes, donde se registró otro incendio de campo que requirió la presencia del personal de Bomberos.

