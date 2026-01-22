El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú debió intervenir este jueves en dos incendios de terrenos baldíos, ocurridos con poca diferencia horaria en distintos sectores de la ciudad.

El primero de los siniestros se produjo poco después de las 14 horas, cuando se declaró un incendio en un terreno con presencia de basura, el cual afectó una superficie aproximada de 25 por 30 metros. Ante el aviso, acudió al lugar el móvil 36 del cuartel local, que logró controlar la situación y evitar la propagación del fuego.

Apenas más tarde, minutos antes de las 15, se registró un segundo incendio en otro terreno, ubicado en la intersección de Acceso Sur y Lisandro de la Torre. Nuevamente, intervino el móvil 36 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, que trabajó en el lugar para extinguir las llamas.