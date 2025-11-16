EN JORDÁN E IRAZUSTA
Dos jóvenes demorados mientras trasladaban objetos de dudosa procedencia
En horas de la tarde, personal de la Comisaría Octava intervino tras recibir una alerta sobre dos individuos que circulaban por la vía pública con distintos objetos.
Los efectivos se acercaron a la zona de calles Jordán e Irazusta, donde identificaron a dos jóvenes de 19 y 26 años que transportaban un inodoro y una mochila plástica. Al ser consultados, los sujetos afirmaron haber encontrado los elementos en una calle cercana. No obstante, los vecinos del lugar negaron haber visto esos objetos abandonados, lo que generó dudas sobre su procedencia.
Ante esta situación y siguiendo el protocolo correspondiente, se informó al fiscal en turno, quien dispuso el secuestro de los elementos y la correcta identificación de los dos individuos en el lugar.
Las diligencias continúan para determinar el origen de los objetos y esclarecer lo sucedido.