Los efectivos se acercaron a la zona de calles Jordán e Irazusta, donde identificaron a dos jóvenes de 19 y 26 años que transportaban un inodoro y una mochila plástica. Al ser consultados, los sujetos afirmaron haber encontrado los elementos en una calle cercana. No obstante, los vecinos del lugar negaron haber visto esos objetos abandonados, lo que generó dudas sobre su procedencia.

Ante esta situación y siguiendo el protocolo correspondiente, se informó al fiscal en turno, quien dispuso el secuestro de los elementos y la correcta identificación de los dos individuos en el lugar.

Las diligencias continúan para determinar el origen de los objetos y esclarecer lo sucedido.