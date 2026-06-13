Este sábado por la tarde, alrededor de las 17:40 horas, personal de Control Urbano Municipal pidió colaboración a la Policía para identificar a dos jóvenes motociclistas tras identificar irregularidades visibles en sus motos y notar que conducían sin casco. Estos, al ver la presencia policial, emprendieron la fuga e iniciaron una persecución por distintas arterias de la ciudad hasta llegar a la Ruta Provincial N° 42.



Uno de ellos logró perderse de vista mientras que el otro siguió su camino hasta la Ruta Internacional Nº136. Tras recorrer varios kilómetros, el motociclista (de 18 años) realizó una maniobra de retorno e intentó nuevamente evadir a los efectivos. Al llegar a la intersección de las Rutas 136 y 42, y pese a las reiteradas voces de alto, efectuó una maniobra que derivó en un choque contra un patrullero.

Inmediatamente fue aprehendido por resistencia a la autoridad y daño a bienes del estado, y su motocicleta, una Zanella ZB 125R, retenida por personal de Tránsito Municipal.



