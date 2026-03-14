Bomberos del Destacamento San Marcial intervinieron este viernes por la noche en un incendio vehicular ocurrido sobre la Ruta Provincial 20, a unos tres kilómetros al norte del acceso de dicha localidad.

El hecho se registró aproximadamente a las 20:30 y tuvo como protagonista a un automóvil que circulaba en sentido sur–norte.

En el vehículo viajaban dos jóvenes oriundos de Urdinarrain que afortunadamente no sufrieron lesiones.

Según relataron los ocupantes, mientras transitaban por la ruta comenzaron a percibir un fuerte olor, por lo que decidieron detener la marcha y abrir el capó del vehículo. En ese momento el motor fue envuelto por las llamas.

Los jóvenes intentaron sofocar el fuego utilizando los matafuegos del automóvil, pero el avance del foco ígneo fue rápido y no lograron controlarlo.

Alertados de la situación, Bomberos del Destacamento San Marcial acudieron al lugar y trabajaron para extinguir el incendio. Posteriormente realizaron tareas de enfriamiento para evitar que el fuego se propagara hacia el campo lindante.

En el lugar también intervino personal policial, que se encargó de ordenar el tránsito sobre la ruta, que a esa hora presentaba una circulación vehicular intensa, publicó FM Riel.