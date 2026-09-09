El seleccionado de menores de 16 años de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) definió su plantel para el Campeonato Argentino Juvenil de la categoría y entre los 23 convocados por los entrenadores Marcos Von Wernich y Jesús Simón hay dos gualeguaychuenses.

Se trata de Mateo Ferrer, quien además se destaca en pelota paleta y también fue citado a un preseleccionado juvenil, y Miguel Zabaletta.

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“Más que orgullosos con la convocatoria de nuestros juveniles”, destacó el club Carpinchos a través de sus redes sociales oficiales.