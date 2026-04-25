El siniestro se registró minutos después de la 1 de la mañana en la intersección de Bulevar 3 de Febrero y calle Santa Fe, donde por causas que se investigan chocaron un Ford Focus y una motocicleta Honda CG Titan de 150 cc.

El automóvil era conducido por un hombre de 29 años, domiciliado en Urdinarrain, mientras que en la moto circulaban dos menores de edad, de 17 y 16 años, ambos también vecinos de la ciudad.

De acuerdo a las primeras actuaciones policiales, ambos vehículos transitaban por calle Santa Fe en sentido oeste. Al llegar a la esquina, el conductor del auto intentó girar hacia el sur para tomar el boulevard, mientras que la motocicleta habría intentado sobrepasarlo por el lado izquierdo, produciéndose allí el impacto y la caída de sus ocupantes.

Tras el choque, los dos adolescentes fueron asistidos y trasladados en ambulancia al hospital local para su evaluación médica. Desde el nosocomio informaron posteriormente que presentaban lesiones leves, con diagnóstico de politraumatismos múltiples y escoriaciones, por lo que permanecieron en observación.

Además, personal de Tránsito Municipal retuvo la motocicleta debido a que el conductor no contaba con la documentación obligatoria para circular.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Urdinarrain, que realizó las actuaciones de rigor con intervención de la Fiscalía de turno.