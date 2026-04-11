Dos chicos de 12 y 13 años resultaron heridos y debieron ser hospitalizados tras caer desde una losa en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Tropas e Irazusta, en Gualeguaychú. El episodio se conoció alrededor de las 20:00 horas del viernes, cuando personal de la Comisaría Octava fue alertado desde la guardia del Hospital Centenario por el ingreso de ambos menores, quienes presentaban lesiones luego de sufrir una importante caída.

De acuerdo a los primeros datos recabados, los chicos estaban jugando en la vivienda de una mujer junto a otros pares. En ese contexto, habrían trepado por la reja de una ventana hasta acceder a una losa, desde donde finalmente cayeron hacia un patio interno.

Como consecuencia del impacto, uno de los chicos sufrió lesiones de carácter grave, entre ellas una fractura del seno frontal que compromete la tabla interna y externa, además de una fractura expuesta de radio y cúbito con desplazamiento. Debido a la complejidad del cuadro, fue derivado al Hospital San Roque de Paraná. El otro menor, en tanto, presentó lesiones de menor consideración y permanece internado en el Hospital Centenario.

En el hecho intervino el fiscal auxiliar en turno, quien dispuso las diligencias correspondientes, con la participación de personal de Policía Científica y del médico policial para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.