Este viernes al mediodía, personal de la Comisaría Primera intervino ante un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Pasteur y Doello Jurado.

Por razones que se tratan de establecer, una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, conducida por un joven de 21 años, que circulaba por calle Pasteur en sentido norte-sur, colisionó con una motocicleta Motomel Scooter 150 cc, conducida por un hombre de 53 años, quien transitaba por calle Doello Jurado en sentido oeste-este.

Como consecuencia del impacto, el conductor del segundo rodado presentó lesiones en su tobillo derecho, siendo trasladado en ambulancia hacia el nosocomio local para su atención médica.