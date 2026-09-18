NO SABÉN QUÉ PASÓ
Dos motos chocaron entre sí y uno de los conductores debió ser trasladado al Hospital
Este viernes al mediodía, personal de la Comisaría Primera intervino ante un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Pasteur y Doello Jurado.
Por razones que se tratan de establecer, una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, conducida por un joven de 21 años, que circulaba por calle Pasteur en sentido norte-sur, colisionó con una motocicleta Motomel Scooter 150 cc, conducida por un hombre de 53 años, quien transitaba por calle Doello Jurado en sentido oeste-este.
Como consecuencia del impacto, el conductor del segundo rodado presentó lesiones en su tobillo derecho, siendo trasladado en ambulancia hacia el nosocomio local para su atención médica.
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