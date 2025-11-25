Dos pasajeros murieron y otros resultaron heridos de gravedad tras el vuelco de un micro en el kilómetro 325 de la Ruta Provincial 2, mano a Mar del Plata.

El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura de la localidad de General Pirán, cuando el micro turista, por circunstancias que se desconocen, volcó a la vera de la Ruta 2.

Por el siniestro confirman dos muertos y al menos dos pasajeros que se encuentran internados en grave estado, mientras que otros son atendidos en el lugar.

Según información de medios locales a la que tuvo acceso la NA, en el lugar trabajaban Bomberos, ambulancias, policías y personal de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

El periodista Jota Leonetti destacó que viajaban cerca de 50 pasajeros y que no se trata de una empresa regular de micros de larga distancia, si no que es en un vehículo de Turismo.