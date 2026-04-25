Dos mujeres protagonizaron un fuerte vuelco en auto este sábado al mediodía sobre la Ruta Provincial 30, a la altura del kilómetro 18, y terminó detenido entre las malezas al costado del camino.

El siniestro ocurrió en jurisdicción de Rosario del Tala, donde personal de Comisaría Sola intervino tras ser alertado por el despiste de un Renault Clio que, por causas que se intentan establecer, perdió el control y volcó por completo.

Según se informó, el vehículo quedó varado sobre la vera oeste de la ruta, sin que fuera necesario interrumpir el tránsito vehicular.

En el rodado viajaban dos mujeres mayores de edad, ambas oriundas de Gobernador Maciá, quienes resultaron ilesas. La conductora indicó que habían salido desde esa ciudad y se dirigían hacia Nogoyá.

En el lugar también colaboró personal de la Brigada Abigeato Puesto Maciá.