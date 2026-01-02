En la noche del jueves 1° de año, siendo aproximadamente las 20:15 horas, personal de Comisaría Sexta intervino en un procedimiento llevado a cabo en inmediaciones de las calles G. Méndez y Lisandro de la Torre.

El accionar policial se inició a raíz de una comunicación recibida desde la Sala Tráfico, que comisionó a los efectivos ante la presencia de dos mujeres que habrían ingresado sin autorización a un domicilio del sector, permaneciendo una de ellas en actitud de vigilancia en el exterior del inmueble.

Al arribar al lugar, el personal policial corroboró fehacientemente la situación informada, constatando el ingreso indebido al domicilio mencionado, el cual se encontraba sin moradores al momento del procedimiento. En consecuencia, se procedió a la aprehensión de dos mujeres, de 29 y 27 años de edad, por el supuesto delito de violación de domicilio.

Tomó intervención la Fiscalía en turno, la cual dispuso las aprehensiones correspondientes y la continuidad de las actuaciones de rigor.