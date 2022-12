Una brutal pelea entre mujeres se registró en la zona comercial del Bajo neuquino y generó conmoción entre las personas que circulaban por el lugar. El hecho ocurrió la semana pasada, pero trascendió en las últimas horas a partir de la viralización de un video grabado por un testigo, en el que se ve cómo una de las involucradas golpeó a la otra y la apuñaló en el abdomen con un arma blanca.

Según el sitio local LMN Neuquén, el incidente tuvo lugar el viernes sobre calle Sarmiento, donde por motivos que se desconocen dos mujeres iniciaron una acalorada discusión que rápidamente escaló al plano físico. En la secuencia difundida se observa cómo, a la vista de conductores y peatones, una empujó y golpeó a la otra mientras le arrebataba de la mano lo que parecía ser una prenda de ropa.

🚨 "¿CÓMO LA VAS A APUÑALAR? ESTÁS RE LOCA"

- Una mujer le dio un puntazo a otra en pleno centro comercial de Neuquén

- Comerciantes señalan a una de las dos como una mechera de la zona pic.twitter.com/3kmJE8N7dq — Vía Szeta (@mauroszeta) December 28, 2022

En ese contexto, se ve claramente cómo la agresora atacó a la otra mujer con un arma blanca, con la que logró apuñalarla en la zona del abdomen. Acto seguido, la víctima se levantó la remera para revisar la profundidad de la herida y le gritó: “¿Qué te pasa, hija de puta? ¿Qué andas con faca? Tomate el palo”.

El intempestivo ataque no solo sorprendió a la joven apuñalada, sino que dejó atónitos a los testigos, uno de los cuales exclamó: “¡No! ¿Cómo la vas a apuñalar? ¡Está re loca esta chabona, le metió un puntazo!”. Entonces, la agresora le contestó: “Bueno, ¿bos que me venís a bardear? ¿Qué te metés, boludo?”. Tras ello, se fue del lugar en dirección por calle Láinez, en tanto que su adversaria se retiró en sentido contrario.

Si bien los motivos detrás de la pelea se desconocen, comerciantes conjeturaron que podría deberse a un conflicto entre “pungas o mecheras” por una cuestión de “dominio territorial”, una situación que no sería infrecuente en la zona.

Por otra parte, voceros policiales indicaron que “sobre el hecho no hay denuncia y no se ha acercado la lesionada”. No obstante, confirmaron el inicio de una investigación de oficio con el objetivo de esclarecer lo sucedido.