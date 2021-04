Dos mujeres se quedaron encerradas en el cementerio

Las mujeres, aparentemente nerviosas, no atinaron a llamar a nadie y permanecieron dentro del lugar sin saber que hacer.

Tras más de media hora, un remisero las observó y se percató de la insólita situación. El hombre frenó su auto y las auxilió buscando al encargado del cementerio.

El particular hecho fue contado por el propio remisero a LT38. "Me llamó la atención verlas, pero del otro lado de la reja…estaban nerviosas pobres", relató Elio, que agregó que "se ve que no escucharon los campanazos".

Entonces, tras observar lo ocurrido "busqué al encargado y pudieron salir. Pero estuvieron mas de media hora adentro encerradas", concluyó el remisero.