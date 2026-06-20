Todo se conoció cuando la madre de uno de los niños concurrió a la Guardia del Hospital Centenario con su hijo con síntomas que la preocuparon. Le indicó al médico que el menor de 11 años se encontraba en el cumpleaños de una joven de 16 años y que en un determinado momento comenzó a tener mareos, perdió el equilibrio, la visión borrosa y el habla no era coherente.

Inmediatamente el médico comenzó a indagar sobre cuál podría haber sido el factor que desencadenó esta situación en el menor y fue allí que la madre confirmó que podría haber sido una torta de brownie que había llevado su hija, que tenía un gusto extraño.

El profesional ordenó la realización de un análisis de orina para establecer lo que ya para ese momento podía sospechar debido a los síntomas que presentaba y esos estudios arrojaron la presencia de THC (tetrahidrocannabinol), que es el principal compuesto psicoactivo presente en la planta de cannabis sativa.

Desde el Hospital Centenario se comunicaron con referentes del Hospital Posadas para una consulta profesional ante el cuadro, desde donde se alertó que podría originar un cuadro de gravedad por no tener presente la cantidad exacta que el menor había consumido. El niño quedó en observación por algunas horas hasta que finalmente se estableció su cuadro clínico y posteriormente fue dado de alta.

Pero lo alarmante se conoció casi de forma simultánea, cuando otro niño de 10 años que estaba en el mismo festejo, hijo de la mujer que llevó la torta, fue llevado al Hospital y también se le detectó intoxicación por THC.

El médico interviniente, siguiendo el protocolo, dio aviso a las autoridades judiciales y posteriormente la Policía le tomó entrevista y denunció los casos que ahora son materia de investigación. Durante la tarde del viernes se realizaron dos allanamientos y se busca establecer responsabilidades. Aún no está claro si la mujer que llevó la torta con THC fue la cocinera o si la adquirió en algún lugar. Ambos niños están fuera de peligro.

Uno de los procedimientos se realizó en el domicilio donde se hizo el cumpleaños y se secuestró parte de la torta en cuestión que había quedado, mientras que el segundo allanamiento fuer en la casa de la mujer que llevó el postre con cannabis y en ese lugar secuestraron el teléfono de la sospechosa y elementos relacionados al consumo de marihuana.