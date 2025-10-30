Dos jugadores de Gualeguaychú y uno de Paraná fueron tres de los 23 afortunados que este miércoles acertaron los números del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale, y cada uno se llevó un premio de 10.517.997,67 pesos. Así lo confirmó el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) a Elonce, tras el sorteo correspondiente al 29 de octubre.

Los números favorecidos en la modalidad Siempre Sale fueron 00-10-15-16-27-25. En total, 23 apostadores de distintas provincias compartieron el pozo acumulado y cada uno de ellos se llevó una suma superior a los 10 millones de pesos.

Ganadores y pozo principal

En el sorteo Tradicional, los números sorteados fueron 37-35-17-39-23-43. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $650.000.000.

Por su parte, en la modalidad La Segunda, los números que salieron fueron 00-32-35-03-39-29, pero no hubo ganadores. El pozo acumulado para el próximo sorteo asciende a $1.581.574.649.

En tanto, en La Revancha, las bolillas favorecidas fueron 08-39-11-17-37-22, aunque tampoco hubo ganadores, por lo que el monto acumulado para el próximo sorteo trepará a $4.727.518.047.

Próximo sorteo con millonario pozo

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el Quini 6 volverá a sortearse el próximo domingo, con un pozo estimado total de $8.200 millones de pesos, uno de los más altos del año.