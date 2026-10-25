El fútbol departamental, que tuvo varias suspensiones a raíz de las inclemencias del tiempo, pondrá en marcha este domingo una nueva fecha de los torneos Clausura de Primera A “Claudio ‘Lalo’ Romani” y de Primera B “Alfredo ‘Piyo’ Fernández”, con dos encuentros en la divisional mayor y otros tres en el ascenso.

Por la sexta fecha del certamen de Primera A, el plato fuerte de la jornada estará en el Estadio Municipal, donde desde las 16.15 se enfrentarán Defensores del Oeste y Sarmiento, en una nueva edición de uno de los clásicos barriales más convocantes del plano local.

El duelo, correspondiente a la zona A, tendrá además un condimento especial en la lucha por la permanencia. Defensores, que lidera su grupo e invicto en el Clausura, se encuentra en zona de descenso en la tabla general, con 25 puntos, a cinco de su clásico rival, que ocupa el puesto de promoción por la permanencia.

En el encuentro correspondiente a la primera rueda, el conjunto del barrio 338 se impuso por 1-0, con un gol de Andrés Kuiyán.

En el otro partido de la jornada, correspondiente a la zona B, Central Entrerriano recibirá desde las 21.15 a Deportivo Urdinarrain en el estadio Julio Colazzo, ubicado en el Parque Unzué. El Rojinegro marcha tercero en su grupo, con siete puntos, mientras que el Azul es líder e invicto, con 13 unidades, en un cruce que presenta realidades diferentes para ambos equipos.

La programación de la divisional A sufrió tres suspensiones debido a las intensas lluvias de los últimos días. Fueron postergados Independiente-Juventud Urdinarrain, que debían enfrentarse el viernes por la noche en el Estadio Municipal, y los encuentros entre Pueblo Nuevo y Central Larroque, y La Vencedora y Camioneros, previstos para el sábado por la tarde también en el Municipal.

Por otra parte, la Primera B tendrá tres partidos este domingo. Por la zona B, Cerro Porteño recibirá a Sportivo Larroque en el estadio Vicente Procura, mientras que Deportivo Gurises será local ante Black River en el estadio Hugo Reverdito. En tanto, por la zona A, Atlético Sur jugará en la cancha de Unión del Suburbio frente a Sporting, campeón del Apertura y primer equipo en conseguir el ascenso.

En esta divisional también hubo una suspensión: Juvenil del Norte y Defensores del Sur, que debían enfrentarse el viernes en la cancha de Central Entrerriano por la zona A, no pudieron disputar su encuentro en la fecha prevista.