En el estadio “Nicolás Marín”, más conocido como la “Terraza Norteña”, Sud América recibirá desde las 15.15 (13 horas en Sub 23) a Sarmiento, en un duelo de equipos con realidades diferentes.

Si bien ambos están separados por tres puntos en la mitad de tabla posiciones, el presente de uno y otro es distante.

Es que Sud América (20 unidades) arrastra un invicto de seis partidos e irá en busca de su tercera victoria en fila, mientras que Sarmiento (17) suma ocho fechas sin ganar. Su último triunfo fue en el clásico ante Defensores del Oeste por 2-1 en la jornada 7.

En el otro partido de la jornada de este sábado, Juventud Urdinarrain (23) recibirá en su estadio del Boulevard Rivadavia a Defensores del Oeste (9), a partir de las 17 (dos horas menos en Sub 23).

El Liebrero, que cambió de entrenador de tres veces en lo que va del torneo, se ubica cuarto en el torneo, aunque a 17 puntos del líder, su acérrimo rival Deportivo Urdinarrain (40).

Por su parte, Defensores del Oeste marcha último y en zona de descenso, a seis unidades de La Vencedora (15), que ocupa la última plaza de permanencia.

En el Celeste dirigirá su segundo partido Nelson Villanueva, quien inició el campeonato como entrenador de Juventud Urdinarrain.

El Dato

Esta tarde, en el Estadio Municipal, se pondrá en marcha la fecha 13 del Torneo Oficial de Primera B, con el encuentro que protagonizarán desde las 16 Camioneros y Deportivo Gurises.

Los chicos también salen a jugar

Este sábado habrá actividad por los Torneos Provinciales Juveniles, en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos.

En esta oportunidad, los representantes de Gualeguaychú recibirán a equipos de Concepción del Uruguay con la siguiente programación.

En su estadio, Juventud Unida recibirá en Sub 13 a Gimnasia, en Sub 17 a Engranaje y en Sub 15 a Atlético Uruguay, en los horarios de las 13, 15 y 17 horas respectivamente.

En su cancha del Parque Unzué, Central Entrerriano se medirá con Atlético Uruguay en Sub 13, con Engranaje en Sub 15 y con Gimnasia en Sub 17, desde las 14, 15.30 y 17 oportunamente.

En el estadio La Ciudadela, el dueño de casa Pueblo Nuevo recibirá a Parque Sur (13 horas) y más tarde Independiente será local (15.30) ante Rivadavia, ambos en Sub 17.

Y en su cancha, Sarmiento enfrentará a Atlético Uruguay en Sub 17, a Parque Sur en Sub 13 y a Gimnasia en Sub 15, en los horarios de las 11.30, 13.30 y 15 horas respectivamente.

Mientras que, en el estadio Raúl Impini de Larroque, el local Central recibirá a Ramsar de Basavilbaso en Sub 15 (11.30), a Engranaje en Sub 13 (13) y con Martín Fierro de Maciá en Sub 17 (15).